A Pistoia la festa dei giudici Uisp
A Pistoia si è tenuta la festa dei giudici Uisp presso la Casa del Popolo di Ponte a Bargi. L'evento, che si svolge ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi giudici e volontari che si occupano di supervisionare le competizioni podistiche locali. Durante l'incontro, sono stati condivisi ricordi e si è discusso delle attività svolte nel corso della stagione appena conclusa. La giornata ha rappresentato anche un momento di incontro e confronto tra i presenti.
Pistoia, 21 maggio 2026 – Alla Casa del Popolo di Ponte a Bargi si è svolta la tradizionale festa dei giudici Uisp di Pistoia, momento conviviale ma anche occasione per tracciare il bilancio di un’altra intensa stagione al servizio dello sport podistico del territorio. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale quello svolto dai giudici Uisp, che con competenza, disponibilità e grande senso di responsabilità garantiscono il corretto svolgimento delle manifestazioni, assicurando regolarità e sicurezza alle gare che animano le strade e le colline della provincia pistoiese. https:www.lanazione.itpistoiasportla-festa-dei-giudici-uisp-a-pistoia-ca68b2mc La serata ha assunto anche un significato particolarmente sentito nel ricordo di Graziano Vannini, figura storica della Uisp pistoiese recentemente scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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