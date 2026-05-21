A Pistoia la festa dei giudici Uisp

A Pistoia si è tenuta la festa dei giudici Uisp presso la Casa del Popolo di Ponte a Bargi. L'evento, che si svolge ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi giudici e volontari che si occupano di supervisionare le competizioni podistiche locali. Durante l'incontro, sono stati condivisi ricordi e si è discusso delle attività svolte nel corso della stagione appena conclusa. La giornata ha rappresentato anche un momento di incontro e confronto tra i presenti.

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