La scuderia Ferrari ha ricevuto una multa dopo aver commesso un'infrazione nelle prove libere del Gran Premio del Belgio. L'errore si è verificato alla fine della giornata di oggi, durante le sessioni di prove ufficiali. La squadra ha subito l'applicazione della sanzione senza ulteriori conseguenze o penalità di classifica. La penalità si riferisce a una violazione delle regole tecniche o di comportamento durante le prove.

Se la cava con una multa la scuderia Ferrari dopo un errore quanto mai evitabile al termine della giornata odierna del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Cos’è successo esattamente? Il team capeggiato da Frederic Vasseur ha commesso una leggerezza che sarebbe potuta costare a caro prezzo ma, per fortuna, tutto si è risolto con una multa. Come stabilisce il regolamento della massima categoria del motorsport, infatti, al termine della prima sessione di prove libere le scuderie devono restituire i set di pneumatici in maniera corretta e completa. La FIA, invece, ha comunicato che la Ferrari non avrebbe svolto il proprio compito nella giusta maniera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ferrari multata: infrazione nelle prove libere, cosa é successo a Spa

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