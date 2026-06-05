Monaco Ferrari inarrestabile | Leclerc guida la 1-2 nelle prove libere

Durante le prove libere a Monaco, la Ferrari ha dominato, con Leclerc e Sainz che hanno chiuso in prima e seconda posizione. La Red Bull di Verstappen si è fermata a quasi un secondo dal tempo di testa. Due bandiere rosse sono state esposte a causa di errori di altri piloti, interrompendo temporaneamente la sessione. La pista, umida e difficile, ha influenzato le prestazioni di molte vetture.

Perché la Red Bull di Verstappen è rimasta quasi un secondo indietro? Quali errori hanno causato le due bandiere rosse durante la sessione? Come ha fatto Leclerc a scendere sotto il minuto e quattordici secondi? Cosa ha permesso alla Ferrari di dominare le curve a bassa velocità??? In Breve Leclerc segna 1m13.978s superando Hamilton di 0.226 secondi Kimi Antonelli quarto e George Russell quinto dopo due bandiere rosse Hadjar e Alonso causano interruzioni per impatti con le barrier . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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