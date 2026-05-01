Durante le prove libere del Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1, Norris si è distinto per le buone prestazioni, mentre Ferrari e Mercedes stanno lavorando sull'assetto delle vetture. Alle 18.22, Russell ha espresso alcune lamentele riguardo alla sua Mercedes, che non è apparsa molto competitiva in questa fase iniziale. I team continuano a monitorare attentamente i risultati, in attesa delle sessioni di qualifiche e della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Russell che si lamenta della Mercedes, non brillantissimo in questo avvio il britannico. 18.20 Nel frattempo Hamilton migliora e porta la Ferrari al secondo posto a 0?540, subito dopo fa un lungo nel t-2. 18.17 Scatenato Norris in questa prima sessione: McLaren in 1’30?335 a precedere di 0?712 Verstappen, 0?805 Leclerc e 0?971 Hamilton. Quinto Antonelli a 1?093, mentre Russell è 15° a 1?900. 18.14 Nel frattempo Verstappen, Leclerc ed Hamilton si avvicinano a Norris, sempre in vetta: secondo l’olandese 0?359, seguono Charles a 0?452 e Lewis a 0?618. Antonelli è quinto a 0?740. Pista che si sta gommando e tempi che scendono.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris brilla nelle prove libere, Ferrari e Mercedes studiano l’assetto

Notizie correlate

Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d'Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri...

Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la prima sessione di prove libere, la Ferrari vuole avvicinarsi alla Mercedes

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Torna la F1, si va a Miami: tutto il PROGRAMMA del fine settimana; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: via alle prove libere in Florida!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Arrivano i primi crono con Norris davanti a tutti in 1'31941 a precedere di 0081 Verstappen e di 0623 ... oasport.it

GP Miami 2026, FP1: unica sessione di libere del weekend, si parte alle 18.00 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Miami F1, LIVE dalle 17.45 di venerdì 1° maggio 2026 ... formulapassion.it

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: dalle 18.00 via alle prove libere in Florida - x.com

La Formula 1 riaccende i motori a Miami e lo fa con un paddock trasformato in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, dove la lista dei nuovi componenti appena ufficializzata dalla FIA rivela non solo lo stato di salute dei team, ma anche le loro ambizioni per - facebook.com facebook