Fernando Alonso sarcastico sull’Aston Martin | Cosa mi aspetto domenica? Tornare presto per la finale della Spagna
Fernando Alonso ha commentato con sarcasmo le aspettative per la prossima gara, dicendo che si aspetta di tornare presto per la finale della Spagna. Alonso è noto per esprimere senza filtri le sue opinioni, anche se ciò comporta un tono diretto o pungente.
Fernando Alonso non è mai stato un pilota che abbia amato fare buon viso a cattivo gioco. Se una cosa non era o non è di suo gradimento lo ha sempre fatto notare anche in maniera piccata. La stagione attuale, poi, sta proseguendo come sale sulla ferita per il due volte campione del mondo. I motivi sono ben chiari e noti. Ricordiamo che l’asturiano aveva deciso di allungare la sua carriera al 2026 (se sarà anche “oltre” si vedrà) perché in Aston Martin sarebbe entrato in funzione a pieno il genio della tecnica della Formula Uno, Adrian Newey. Il sogno di godersi una stagione (forse l’ultima) da protagonista è svanito ampiamente e il nativo di Oviedo lo ha capito sin dai test pre-stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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