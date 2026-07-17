Fernando Alonso non è mai stato un pilota che abbia amato fare buon viso a cattivo gioco. Se una cosa non era o non è di suo gradimento lo ha sempre fatto notare anche in maniera piccata. La stagione attuale, poi, sta proseguendo come sale sulla ferita per il due volte campione del mondo. I motivi sono ben chiari e noti. Ricordiamo che l’asturiano aveva deciso di allungare la sua carriera al 2026 (se sarà anche “oltre” si vedrà) perché in Aston Martin sarebbe entrato in funzione a pieno il genio della tecnica della Formula Uno, Adrian Newey. Il sogno di godersi una stagione (forse l’ultima) da protagonista è svanito ampiamente e il nativo di Oviedo lo ha capito sin dai test pre-stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso sarcastico sull’Aston Martin: “Cosa mi aspetto domenica? Tornare presto per la finale della Spagna”

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