Alonso | i miglioramenti sull’Aston Martin non accorciano il distacco
Il pilota spagnolo ha commentato i progressi recenti sulla vettura di questa stagione, affermando che, nonostante siano stati fatti passi avanti, il divario rispetto alle vetture di testa rimane ampio. Si è parlato anche dell’installazione di un nuovo cambio prodotto dalla casa giapponese, che ha modificato alcune sensazioni di guida. Inoltre, sono stati menzionati alcuni aspetti del design sviluppato dall’ufficio tecnico, che secondo lui influiscono sulla stabilità del veicolo in modo negativo rispetto alle aspettative.
? Punti chiave Come influisce il nuovo cambio Honda sulla guida di Alonso?. Perché il design di Newey penalizza la stabilità della vettura?. Cosa impedisce di colmare il gap con le scuderie di punta?. Quali compromessi tecnici hanno causato le vibrazioni nel telaio?.? In Breve Miglioramenti sulla guidabilità stimati in soli 0,5 secondi rispetto ai leader.. Shintaro Orihara e Mike Krack gestiscono criticità tra cambio interno e Honda.. Design aerodinamico di Adrian Newey impone batteria a doppio piano e motore compatto.. Problemi di gestione energia elettrica derivano dal nuovo packaging posteriore della AMR26.. Fernando Alonso ha dichiarato... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Alonso: Niente miglioramenti fino all’estate #alonso #astonmartin #f1 - Facebook facebook
È questa la decisione giusta per l'Aston Martin? reddit
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