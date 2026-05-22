Alonso | i miglioramenti sull’Aston Martin non accorciano il distacco

Il pilota spagnolo ha commentato i progressi recenti sulla vettura di questa stagione, affermando che, nonostante siano stati fatti passi avanti, il divario rispetto alle vetture di testa rimane ampio. Si è parlato anche dell’installazione di un nuovo cambio prodotto dalla casa giapponese, che ha modificato alcune sensazioni di guida. Inoltre, sono stati menzionati alcuni aspetti del design sviluppato dall’ufficio tecnico, che secondo lui influiscono sulla stabilità del veicolo in modo negativo rispetto alle aspettative.

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