Durante la stagione di Formula 1, Fernando Alonso ha ottenuto risultati che favoriscono la squadra Aston Martin, in particolare in relazione alle prove e alle qualifiche. La scarsa partecipazione alle sessioni di test ha permesso alla scuderia di concentrarsi sugli aggiornamenti tecnici e sulle strategie di gara. Alonso ha inoltre rivelato pubblicamente alcuni dettagli sui piani futuri di sviluppo e sui miglioramenti previsti per le prossime competizioni.

"> Progresso di Fernando Alonso e Aston Martin nel Campionato di F1. Fernando Alonso e il team Aston Martin stanno finalmente vivendo segnali di progresso con l’AMR26. Nonostante i risultati attuali non siano ancora all’altezza delle aspettative, il team ha avviato un percorso che, si spera, porterà a una maggiore competitività nel corso della stagione. Il Gran Premio di Miami ha offerto a Alonso e alla sua squadra uno spunto positivo, con il quindicesimo posto conquistato dal pilota, che rappresenta il miglior risultato di Aston Martin finora. Questa prestazione è giunta in un momento critico, quando le speculazioni sul futuro di Alonso sono tornate a circolare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernando Alonso: meno prove avvantaggia Aston Martin e svela il piano per gli aggiornamenti.

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