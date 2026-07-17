Fermiamo l’uso degli animali la Tirata del Carro va riconvertita

Notizia in breve

Si valuta la sospensione della tradizionale “tirata del carro” a Mirabella Eclano a causa di problemi organizzativi e di sicurezza. La manifestazione, che coinvolge animali e pubblico, potrebbe essere temporaneamente interrotta. La decisione sarà presa dopo verifiche e incontri con le autorità locali. La proposta di riconvertire l’evento in modo che non coinvolga più gli animali sta circolando tra gli organizzatori e i residenti. La questione riguarda anche il benessere animale e le normative vigenti.