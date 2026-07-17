Fermiamo l’uso degli animali la Tirata del Carro va riconvertita
Si valuta la sospensione della tradizionale “tirata del carro” a Mirabella Eclano a causa di problemi organizzativi e di sicurezza. La manifestazione, che coinvolge animali e pubblico, potrebbe essere temporaneamente interrotta. La decisione sarà presa dopo verifiche e incontri con le autorità locali. La proposta di riconvertire l’evento in modo che non coinvolga più gli animali sta circolando tra gli organizzatori e i residenti. La questione riguarda anche il benessere animale e le normative vigenti.
Tempo di lettura: 2 minuti La notizia del possibile stop alla tradizionale “tirata del carro” di Mirabella Eclano per motivi organizzativi e di sicurezza, offre l’occasione per ribadire una richiesta che le associazioni Animalisti Italiani, LNDC Animal Protection e OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) avanzano da tempo: porre definitivamente fine all’impiego dei buoi durante la manifestazione e avviare una riconversione dell’evento, dicendo finalmente addio allo sfruttamento degli animali. La Tirata del Carro di Mirabella Eclano consiste infatti nel traino, lungo le vie del paese, di un imponente obelisco ligneo alto circa 25 metri, rivestito da migliaia di elementi in paglia intrecciata e sormontato dalla statua della Madonna Addolorata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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