Ferie e diritto alla disconnessione | staccare la spina fa parte del work flow
Ogni estate, in molte aziende italiane, i dipendenti attivano l'out of office e partono in ferie. La questione del diritto alla disconnessione e delle ferie retribuite rimane centrale nel dibattito sul benessere lavorativo. La normativa prevede che i lavoratori possano usufruire di periodi di riposo retribuito, mentre le aziende devono rispettare le modalità di comunicazione e gestione delle assenze. La pausa estiva rappresenta un momento fondamentale per il recupero psico-fisico dei dipendenti.
Roma, 17 luglio 2026 – Ogni anno, con l'arrivo dell'estate, in molte aziende italiane si ripete lo stesso copione. Iniziano le ferie, i dipendenti attivano il messaggio di out of office e partono per le vacanze. Puntualmente, però, continuano a controllare email e notifiche aziendali. Il problema viene subito imputato a una mancanza di autodisciplina, ma la responsabilità è delle organizzazioni che non progettano la propria capacità di rallentare. Le ferie arrivano, ma i flussi di lavoro restano invariati: le scadenze si accumulano a ridosso di luglio e agosto, le consegne tra colleghi avvengono all'ultimo momento, i processi non sono correttamente documentati e condivisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Ferie e diritto alla disconnessione, come staccare la spina senza fermare le aziendeLeggi su Sky TG24 l'articolo Ferie e diritto alla disconnessione, come staccare la spina senza fermare le aziende ... tg24.sky.it
Ti possono revocare le ferie all'ultimo momento anche se hai già pagato tutto? In genere... NO! Perché le ferie sono un diritto protetto dalla Costituzione, quindi devi farle! E se l’azienda non rispetta questa regola, può essere anche sanzionata! M facebook
#orianamarzoli #orianistas Non riversiamo le nostre frustrazioni sulla vita degli altri. Smettiamo di interferire. Ognuno ha diritto di fare ciò che vuole della propria vita, che piaccia o non piaccia. Buona domenica e buone ferie a chi parte x.com