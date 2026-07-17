Ferie e diritto alla disconnessione | staccare la spina fa parte del work flow

Ogni estate, in molte aziende italiane, i dipendenti attivano l'out of office e partono in ferie. La questione del diritto alla disconnessione e delle ferie retribuite rimane centrale nel dibattito sul benessere lavorativo. La normativa prevede che i lavoratori possano usufruire di periodi di riposo retribuito, mentre le aziende devono rispettare le modalità di comunicazione e gestione delle assenze. La pausa estiva rappresenta un momento fondamentale per il recupero psico-fisico dei dipendenti.

Roma, 17 luglio 2026 – Ogni anno, con l'arrivo dell'estate, in molte aziende italiane si ripete lo stesso copione. Iniziano le ferie, i dipendenti attivano il messaggio di out of office e partono per le vacanze. Puntualmente, però, continuano a controllare email e notifiche aziendali. Il problema viene subito imputato a una mancanza di autodisciplina, ma la responsabilità è delle organizzazioni che non progettano la propria capacità di rallentare. Le ferie arrivano, ma i flussi di lavoro restano invariati: le scadenze si accumulano a ridosso di luglio e agosto, le consegne tra colleghi avvengono all'ultimo momento, i processi non sono correttamente documentati e condivisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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#orianamarzoli #orianistas Non riversiamo le nostre frustrazioni sulla vita degli altri. Smettiamo di interferire. Ognuno ha diritto di fare ciò che vuole della propria vita, che piaccia o non piaccia. Buona domenica e buone ferie a chi parte x.com