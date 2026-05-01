Lavoro la Gen Z dice stop alla reperibilità continua | 6 giovani su 10 rivendicano il diritto alla disconnessione
Secondo un recente sondaggio, sei giovani su dieci appartenenti alla Generazione Z affermano di voler interrompere la reperibilità costante legata al lavoro. Questa richiesta riguarda il diritto di disconnettersi e di non essere sempre raggiungibili durante le ore di riposo. La questione riguarda in modo particolare le nuove generazioni che considerano questa possibilità come un’esigenza fondamentale.
Il diritto a staccare dal lavoro non è più un tema marginale. Per le nuove generazioni è diventato una priorità assoluta. Secondo il 9° Rapporto Eudaimon-Censis, il 57,7% dei giovani italiani – cioè quasi 6 su 10 – ritiene fondamentale poter esercitare il cosiddetto diritto alla disconnessione, ovvero la possibilità di non essere reperibili al di fuori dell'orario di lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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