Ferie diritto alla disconnessione e smart working | quando le PMI rischiano il contenzioso

In molte piccole e medie imprese, rispondere a email domenicali o messaggi di lavoro durante le ferie è una pratica comune, anche se non sempre formalizzata. La questione riguarda la possibilità di considerare tali risposte come obblighi legali o comportamenti volontari. La discussione si concentra sui rischi di contenzioso, soprattutto in relazione al diritto alla disconnessione e allo smart working. La normativa si sta evolvendo per chiarire quando il lavoro digitale impone obblighi ai dipendenti.

Rispondere a una mail la domenica mattina o a un messaggio WhatsApp del capo dopo cena o durante le ferie estive è ormai diventato a tutti gli effetti un tema centrale di diritto del lavoro. In un contesto personale e lavorativo sempre più ibrido a causa dell’utilizzo massiccio della comunicazione digitalizzata diventa sempre più difficile in generale stabilire confini chiari tra la vita professionale e quella lavorativa, rischiando l’iperconnessione e il temuto burnout. Il rapporto di Eurofound pubblicato a giugno 2026, basato sui dati dell’European Working Conditions Survey (EWCS), evidenzia come la digitalizzazione abbia esteso la giornata lavorativa, rendendo la disconnessione una sfida critica, in particolare per chi lavora da remoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Orario di Lavoro, Ferie e Smart Working: I Diritti del Dipendente Pubblico

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