Il processo per il femminicidio di Valentina Sarto si svolgerà a partire dal 15 settembre in Corte d’Assise, senza rito abbreviato. L’imputato, accusato di aver ucciso la donna, sarà giudicato in un procedimento ordinario. L’ergastolo rappresenta la pena massima prevista nel caso. La decisione di non procedere con il rito abbreviato è stata confermata, e l’udienza di apertura si terrà tra pochi mesi.

IL PROCESSO. Essendo l’ergastolo la pena massima prevista si andrà a dibattimento: udienza il 15 settembre in Corte d’Assise. Il dibattimento inizierà il 15 settembre in Corte d’Assise. Giovedì in tribunale erano presenti anche i genitori e uno dei fratelli di Valentina (che si sono costituiti parte civile, con gli avvocati Marco Mirabile ed Elisa Montresor). Ammessa come parte civile anche l’associazione «Tina Lagostena Bassi», con l’avvocato Marcella Micheletti. La difesa del cinquantenne aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale: in base all’articolo 3 della Suprema Carta tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e, per quanto riguarda il reato di femminicidio, non si rispetterebbe tale principio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Femminicidio di Valentina Sarto: niente rito abbreviato per Dongellini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto, la madre: «Mi aspetto il massimo della pena». Niente rito abbreviato per DongelliniIn un procedimento penale a Bergamo, la madre di Valentina Sarto, vittima di femminicidio, ha dichiarato di aspettarsi la pena massima per l’imputato.

Femminicidio Valentina Sarto, no al rito abbreviato chiesto dalla difesa: “Per l’assassino di mia figlia voglio l’ergastolo”Il giudice ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa di un uomo accusato di aver ucciso Valentina Sarto.

Temi più discussi: Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto, la madre: Mi aspetto il massimo della pena. Niente rito abbreviato per Dongellini; Valentina Sarto uccisa dal marito, al via a Bergamo in Corte d’Assise il processo per femminicidio: sì al giudizio immediato; Femminicidio Valentina Sarto, no al rito abbreviato chiesto dalla difesa: Per l'assassino di mia figlia voglio l'ergastolo; Valentina Sarto uccisa dal marito, la mamma all'udienza: Non l'ho voluto guardare in faccia, sono uscita dall'aula.

Valentina Sarto, la madre: Mi aspetto il massimo della pena. Niente rito abbreviato per Dongellini x.com

Femminicidio Valentina Sarto, respinta la richiesta di rito abbreviato. La madre: Spero gli diano l’ergastoloIl tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzati dalla difesa di Vincenzo Dongellini, accusati del femminicidio della moglie ... fanpage.it

Femminicidio di Valentina Sarto: niente rito abbreviato per DongelliniEssendo l’ergastolo la pena massima prevista si andrà a dibattimento: udienza il 15 settembre in Corte d’Assise. ecodibergamo.it