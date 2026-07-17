Femminicidio Valentina Sarto no al rito abbreviato chiesto dalla difesa | Per l’assassino di mia figlia voglio l’ergastolo

Il giudice ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa di un uomo accusato di aver ucciso Valentina Sarto. La madre della vittima ha dichiarato di aver evitato di guardare l’imputato, notando un sorriso sul suo volto come se nulla fosse accaduto. La famiglia chiede l’ergastolo per l’assassino. La discussione si è tenuta davanti al tribunale di Bergamo, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Bergamo. “Quando è entrato ho abbassato la testa. Non volevo guardarlo. L’ho appena intravisto e aveva quasi un sorrisino, come se non fosse successo niente”. È la prima immagine stampata nella mente di Lia Ventura all’uscita dal tribunale di Bergamo, dove, pochi istanti prima, si è ritrovata di nuovo a pochi passi da Vincenzo Dongellini, l’uomo che lo scorso 18 marzo ha ucciso con 19 coltellate sua figlia Valentina Sarto nella loro villetta di via Pescaria, nel quartiere di Valtesse. I due si erano sposati appena dieci mesi prima. leggi anche. Il femminicidio Valentina Sarto, il killer a giudizio immediato: “Pochi giorni prima di ucciderla la chiamò 99 volte”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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