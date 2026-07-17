In un procedimento penale a Bergamo, la madre di Valentina Sarto, vittima di femminicidio, ha dichiarato di aspettarsi la pena massima per l’imputato. L’uomo, accusato di aver ucciso la donna, non ha scelto il rito abbreviato. Nel corso dell’udienza, la madre dell’offesa si è mostrata provata, mentre un’altra donna, identificata come la madre dell’imputato, ha lasciato l’aula prima della conclusione, con un’espressione di evidente disagio.

«Non ce la faccio, è dura». Lia Ventura esce dall’aula al secondo piano prima che l’udienza finisca. Ha una bottiglietta di acqua fresca appoggiata al collo e l’espressione provata. La mamma di Valentina Sarto imbocca la porta a vetri del tribunale per prendere una boccata d’aria e rientrerà mezz’ora dopo per ascoltare la decisione della giudice Laura Garufi.Vincenzo Dongellini, il genero che le ha ucciso la figlia con 19 coltellate, in casa in via Pescaria, in città, non potrà avere uno sconto di pena con il rito abbreviato subordinato a una perizia psichiatrica, come chiesto dall’avvocato Stefania Battistelli. E non è stata accolta la questione della legittimità costituzionale del femminicidio, che fa rischiare l’ergastolo, sollevata sempre da Battistelli. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto, la madre: «Mi aspetto il massimo della pena». Niente rito abbreviato per Dongellini

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Femminicidio di Valentina Sarto, la madre: Non sono riuscita a salvarla

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