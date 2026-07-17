Dopo 48 ore dal femminicidio di Tania Sperindio, uccisa nella sua abitazione da un uomo di 71 anni, emergono le dichiarazioni dell’ex marito. Quest’ultimo ha riferito di un litigio, durante il quale ha preso un martello, ma ha affermato di non ricordare cosa sia successo successivamente. La donna, di 62 anni, è stata trovata morta nella casa in cui aveva vissuto con l’uomo per diversi anni, nel Riminese.

Dal femminicidio di Tania Sperindio, 62 anni, uccisa dal 71enne nella casa in cui per anni avevano convissuto a Mulazzano di Coriano nel Riminese, sono oramai passate 48 ore. L’ex marito Mario Bonifazi è rinchiuso in carcere in custodia cautelare e per l’avvocato Paolo Gasperoni è oramai prossima la convalida dell’arresto. Nella mattinata di venerdì 17 luglio Bonifazi è stato interrogato dal gip del tribunale di Rimini assistito dal suo legale e ha risposto a tutte le domande. Era stato lui a chiamare i carabinieri la sera del delitto ammettendo subito i fatti. Oggi non ha potuto che confermare tutto, spiegando di aver agito in un quadro già delineato dalle indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Femminicidio di Tania Sperindio, la versione dell'ex marito: «Abbiamo litigato, ho preso il martello e poi non ricordo più nulla»

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