Rimini 63enne Tania Sperindio uccisa dall' ex marito Mario Bonifazi lui si denuncia ai Carabinieri | L' ho ammazzata - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di mercoledì 15 luglio, nella frazione di Coriano, un uomo di 71 anni si è presentato ai Carabinieri confessando di aver ucciso l'ex moglie, una donna di 63 anni. I militari sono intervenuti sul posto e hanno trovato il corpo senza vita della donna. L’uomo ha ammesso di aver commesso il delitto e si è consegnato alle forze dell’ordine.

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Il delitto è avvenuto nella serata di mercoledì 15 luglio nella frazione collinare di Coriano. I militari sono intervenuti dopo la telefonata dell’uomo, trovato accanto al corpo della donna Tania Sperindio, 63enne, è stata uccisa dall'ex marito 71enne Mario Bonifazi ieri sera, mercoledì 15 lu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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