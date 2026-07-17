L’avvocata che aveva assistito Tania Sperindio durante la separazione ha ricordato di averle detto che vivere così vicini rappresentava un rischio. La 63enne è stata uccisa in un femminicidio avvenuto a Coriano. Michela Zangheri, membro di ND noidonne, ha ripercorso quei momenti difficili, sottolineando di aver espresso preoccupazioni sulla vicinanza tra le parti coinvolte.

Rimini, 17 luglio 2026 – Michela Zangheri, avvocata e componente di ND noidonne, aveva seguito Tania Sperindio durante la separazione dal marito. Dopo il femminicidio della 63enne, il suo racconto torna a quei giorni difficili. Il ricordo della legale restituisce il ritratto di una donna che aveva affrontato il percorso della separazione con grande determinazione, senza mai perdere quella sensibilità che la portava a preoccuparsi anche degli altri. “Più che gli atti del fascicolo, ricordo lei. Ricordo i suoi lunghi capelli, il sorriso luminoso, gli abbracci con cui salutava alla fine di ogni appuntamento. Non sognava una nuova esistenza straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio di Coriano, l’avvocata di Tania: “Le dissi che vivere così vicini era un rischio”

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