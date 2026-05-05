Elena Santarelli | Una collega mi chiese com'era Bernardo Corradi le dissi che sapevo che c'era stata a letto

Dopo la sua partecipazione a una trasmissione televisiva, l’attrice e conduttrice ha ripercorso alcuni dettagli riguardanti il passato del calciatore con cui ha avuto una relazione. Ha raccontato di aver ricevuto una domanda da una collega sulla relazione tra il calciatore e un’altra donna e ha confermato di aver saputo che i due avevano avuto rapporti. La discussione si è concentrata sulla lista delle ex di Corradi apparsa in passato.

Elena Santarelli dopo Belve torna a parlare della lista delle ex di Bernardo Corradi a La Volta Buona. L'aneddoto inedito su una collega che avrebbe provato a prenderla in giro, ignorando che lei fosse a conoscenza del suo passato con il marito: “Sapevo che l'aveva rimessa su un taxi alle quattro del mattino”.🔗 Leggi su Fanpage.it Elena Santarelli se la prende contro alcuni commenti social riguardo la tragedia di #CransMontana Notizie correlate Leggi anche: Antonio Zequila: “Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l’esistenza. Chi mi chiama “Er Mutanda” mi fa schifo” Vavassori: “Sinner chiese l’ora della mia finale a Miami, poi mi disse esattamente dove sarebbe stata l’ombra”Andrea Vavassori ha raccontato il consiglio datogli da Jannik Sinner prima della sua finale di doppio a Miami: "È andata esattamente così. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elena Santarelli a Belve di Fagnani attacca Chiara Ferragni: Le scuse non le bevo; Belve: perché quella ad Elena Santarelli è la migliore intervista degli ultimi anni; Dove vive Elena Santarelli?; Elena Santarelli racconta rifiuti, licenziamenti e pressioni nel mondo dello spettacolo. Elena Santarelli: Mio marito Bernardo Corradi? Sbottai contro una sua ex!| Era una mia ‘collega’…Elena Santarelli e gli albori della liaison con suo marito Bernardo Corradi: il simpatico retroscena a La Volta Buona. ilsussidiario.net Elena Santarelli, ma perché non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo?Elena Santarelli, da Francesca Fagnani a Belve, ha detto di aver colpito con una forchetta il suo ex fidanzato: perché nessuno si è indignato? donnapop.it “Sapevo che l’aveva rimessa su un taxi alle quattro del mattino” Elena Santarelli dopo Belve torna a parlare della lista delle ex di Bernardo Corradi a La Volta Buona. L’aneddoto inedito su una collega che avrebbe provato a prenderla in giro, ignorando che lei - facebook.com facebook La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com