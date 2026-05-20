Giulia Honegger è una giovane stilista che da maggio 2025 è legata sentimentalmente a Fedez. La coppia si appresta ad accogliere il loro terzo figlio. La relazione tra i due ha attirato l’attenzione dei media, con particolare interesse per la differenza di età tra loro e il loro percorso personale. Fedez e Honegger sono spesso apparsi insieme in occasioni pubbliche, condividendo alcuni aspetti della loro vita privata sui social network.

La fidanzata di Fedez è Giulia Honegger, giovanissima stilista alla quale è legato dal 2025 e che presto lo renderà padre per la terza volta. Chi è la fidanzata di Fedez. Il rapper stasera sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di Tim Battiti Live Spring in onda su Canale 5. Dopo la burrascosa fine del matrimonio con Chiara Ferragni, la voce di Male Necessario ha animato le prime pagine delle riviste gossip per la grande attenzione sulla sua vita sentimentale e le donne che si sono alternate al suo fianco. Una volta ufficializzato il divorzio con l’imprenditrice digitale lo scorso luglio, Fedez viene avvistato con Giulia Honegger nel corso... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giulia Honegger, la giovanissima fidanzata di Fedez (che lo renderà padre per la terza volta)

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Giulia Honegger al mare col pancione in compagnia di Silvio e Fedez

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