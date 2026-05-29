Fedez cambia casa? Il nuovo inizio con Giulia Honegger

Su un post sui social, Fedez ha mostrato una nuova abitazione, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento. La casa potrebbe essere destinata a diventare la nuova residenza del rapper e della compagna, Giulia Honegger. Non sono stati forniti dettagli sulla località o sulle caratteristiche dell’immobile. La notizia si basa esclusivamente sull’immagine condivisa dal cantante, senza conferme ufficiali o ulteriori informazioni.

Un indizio social fa pensare a un nuovo inizio: Fedez avrebbe mostrato una nuova casa dove potrebbe andare a vivere con la compagna Giulia Honegger Negli ultimi mesiFedezsembra aver scelto la discrezione, lasciando parlare più i piccoli dettagli che le dichiarazioni ufficiali. E proprio uno di questi dettagli avrebbe attirato l’attenzione dei fan:il rapper starebbe affrontando un nuovo trasloco insieme a Giulia Honegger,alimentando ancora di più le voci su una relazione sempre più seria.Ricordiamo che la giovane stilista sarebbe in dolce attesaanche se i due non l’hanno mai confermato espressamente. E mentre aspettano il bebè è anche tempo di cambiamenti logistici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Fedez cambia casa

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