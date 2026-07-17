A fine 2025, il bilancio di un partito politico segnala un avanzo di circa 1,18 milioni di euro e una liquidità totale di circa 9,66 milioni di euro. La maggior parte dei fondi, quasi 9,66 milioni, è depositata su conti bancari e postali, mentre solo 3.836 euro si trovano in contanti.

Fratelli d'Italia chiude dunque il bilancio al 31 dicembre 2025 con un avanzo di gestione pari a 1 milione 177mila 270 euro e può contare su una liquidità complessiva di 9 milioni 660mila 677,33 euro, quasi interamente depositata su conti bancari e postali, con appena 3mila 836 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FdI, il tesoretto di Meloni: nel 2025 circa 10mln di € di liquidità, bilancio al 31/12 con avanzo per 1mln 177mila 270 €

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