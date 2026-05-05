Nel bilancio 2025 della città si registra un avanzo di 2,6 milioni di euro, con entrate complessive superiori ai 31,5 milioni. I fondi accumulati non sono interamente immediatamente disponibili, poiché circa la metà di questi rimane vincolata a specifici progetti o scopi. La gestione del bilancio prevede quindi che una parte delle risorse venga destinata a investimenti futuri o a spese già programmate.

? Cosa scoprirai Come verranno usati i 2,6 milioni di avanzo rimasti?. Perché metà dei fondi accumulati non è subito spendibile?. Chi beneficerà dei 5 milioni destinati al settore sociale?. Come influirà la liquidità vincolata sui nuovi progetti comunali?.? In Breve Spese sociali per 5 milioni, pari al 28% del totale corrente.. Entrate a 31,5 milioni contro 28,8 milioni di spese impegnate.. Oltre metà dell'avanzo risulta accantonata per vincoli di legge.. Fondi destinati a minori, famiglie e contrasto dissesto idrogeologico.. Il bilancio consuntivo 2025 di Luino chiude con un avanzo di 2,6 milioni di euro, segnando l’ultimo atto finanziario della giunta guidata da Bianchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luino, bilancio 2025: avanzo di 2,6 milioni e entrate sopra i 31,5 mln

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Approvato il bilancio 2025 a Luino: avanzo di 2,6 milioni, priorità al sociale. - facebook.com facebook