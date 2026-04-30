Bilancio 2025 a Sarno Sirica FdI | Avanzo fittizio e conti fragili Serve un cambio di rotta immediato

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di opposizione, ha commentato il rendiconto 2025 approvato dal consiglio comunale di Sarno. Secondo le sue affermazioni, il bilancio presenta un avanzo fittizio e si baserebbe su conti fragili. L’opposizione ritiene necessario un cambiamento immediato nella gestione finanziaria dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti Non usa mezzi termini Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di opposizione, nel commentare il rendiconto 2025 approvato in assise a Sarno. “ Non siamo davanti a un bilancio positivo, ma a un equilibrio che esiste solo sulla carta”, dichiara Sirica. “ A fronte di un risultato di amministrazione superiore ai 24 milioni di euro, la disponibilità reale si riduce a poche decine di migliaia di euro. Questo non è un avanzo, è un’illusione contabile”. Al centro delle critiche la capacità di riscossione dell’ente: nel 2025, su oltre 14 milioni di euro accertati per il recupero dell’evasione, ne sono stati incassati poco più di 3,6 milioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Bilancio 2025 a Sarno, Sirica (FdI): “Avanzo fittizio e conti fragili. Serve un cambio di rotta immediato”

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