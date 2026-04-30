Bilancio 2025 a Sarno Sirica FdI | Avanzo fittizio e conti fragili Serve un cambio di rotta immediato

Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di opposizione, ha commentato il rendiconto 2025 approvato dal consiglio comunale di Sarno. Secondo le sue affermazioni, il bilancio presenta un avanzo fittizio e si baserebbe su conti fragili. L’opposizione ritiene necessario un cambiamento immediato nella gestione finanziaria dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti Non usa mezzi termini Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di opposizione, nel commentare il rendiconto 2025 approvato in assise a Sarno. “ Non siamo davanti a un bilancio positivo, ma a un equilibrio che esiste solo sulla carta”, dichiara Sirica. “ A fronte di un risultato di amministrazione superiore ai 24 milioni di euro, la disponibilità reale si riduce a poche decine di migliaia di euro. Questo non è un avanzo, è un’illusione contabile”. Al centro delle critiche la capacità di riscossione dell’ente: nel 2025, su oltre 14 milioni di euro accertati per il recupero dell’evasione, ne sono stati incassati poco più di 3,6 milioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bilancio 2025 a Sarno, Sirica (FdI): “Avanzo fittizio e conti fragili. Serve un cambio di rotta immediato” Notizie correlate Sarno, degrado in via Falciani: la denuncia di Sirica (Fdi)Il consigliere FdI Sirica chiede mappatura, cronoprogramma e fondi dedicati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sarno, scuole insicure e barriere architettoniche: l'allarme di Sirica (FdI)Il consigliere di opposizione denuncia carenze strutturali, infiltrazioni e mancati adeguamenti sismici. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pontecagnano, convocato il consiglio comunale: 15 punti all’ordine del giorno; Chiarire i numeri del bilancio sarebbe una prova di amore; SALERNO: ROTTAMAZIONE TASSE, NESSUN IMPATTO SUL BILANCIO –; Il Comune di Sarno chiude con un avanzo solido e investe sul territorio. Nei sei punti della risoluzione di maggioranza che sarà approvata oggi dal Parlamento sul Documento di finanza pubblica non c’è alcun riferimento allo scostamento di bilancio (come chiedeva la Lega) e neppure all’aumento delle spese militari. x.com Buongiorno a tutti. Sono una contabile senior arrivo al bilancio ante imposte. Mi piacerebbe andare oltre fino al calcolo imposte e nota integrativa e dichiarativi SC e SP. Dopo un po' uno ha voglia di andare oltre altrimenti mi annoio. Mi consigliate per favore ql - facebook.com facebook