© US Mediaset Un ‘colpo di testa’ da parte di Kaya Albora rischia di inimicare ancora di più la sua famiglia con quella dello zio Ecmel. Nel corso dei prossimi episodi di Far Away, il fratello minore di Cihan rapisce infatti la sua amata Zerrin a pochi minuti dalle nozze con Sedat, l’uomo che il padre l’ha obbligata a sposare. Fidan capisce subito che c’è Kaya dietro il rapimento e va da Cihan e Sadakat in cerca della figlia. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Far Away è in onda, la prossima settimana, dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Far Away, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Zerrin rapita da Kaya poco prima delle nozze con Sedat

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FAR AWAY, anticipazioni 9 e 10 luglio: Alya rinuncia alla fuga, Kaya torna libero

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