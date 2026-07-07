Far away anticipazioni turche | Zerrin rapita poco prima delle nozze con Sedat

Un matrimonio tutt’altro che romantico tra Zerrin e Sedat si profila all’orizzonte nelle prossime puntate Far away. La giovane sarà infatti costretta a sposare Nalhano?lu dal padre, ma proprio mentre saranno in corso gli ultimi preparativi, un evento inatteso riscriverà il suo destino. Anticipazioni turche Far away: Zerrin accetta di sposare Sedat. La storyline prende il via nel momento in cui il tentativo di?ahin di far evadere Ecmel fallisce. A quel punto Zerrin – che aveva ricevuto dal padre la promessa che non l’avrebbe data in sposa all’uomo che l’aveva aggredito solo se suo fratello l’avesse fatto uscire dal carcere – non se la sente di innescare ulteriori disguidi familiari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away, trame turche: Zerrin viene rapita da Kaya prima delle nozze con Sedat

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