Faldini riceve il premio Micheletti | Un riconoscimento speciale
Il professor Cesare Faldini ha ricevuto il premio Micheletti, definendolo un “privilegio speciale”. La cerimonia si è svolta in una sala dedicata, con il riconoscimento consegnato in presenza di colleghi e familiari. Faldini ha ringraziato per l’onorificenza, senza ulteriori commenti pubblici. La premiazione ha visto anche interventi di altri professionisti del settore medico.
"Un privilegio speciale". Queste le parole riportate nero su bianco dal professor Cesare Faldini, direttore della Clinica di Ortopedia e Traumatologia I del Rizzoli, poco dopo aver ricevuto il premio Geppino Micheletti, riconoscimento dedicato ai medici che si sono distinti per straordinari esempi di altruismo, dedizione al prossimo e senso del dovere nell’esercizio della professione. Nella giornata di ieri, infatti, il professor Faldini ha pubblicato una foto del riconoscimento ricevuto a Montecitorio, accompagnando l’immagine con un lungo testo: "Mi sento veramente piccolo ed inadeguato per questo riconoscimento alla memoria di un vero eroe della medicina durante la strage di Vergarolla, a Pola nel 1946, un attentato in cui morirono oltre un centinaio di italiani – scrive nel messaggio pubblicato sui social –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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