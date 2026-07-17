Faldini riceve il premio Micheletti | Un riconoscimento speciale

Notizia in breve

Il professor Cesare Faldini ha ricevuto il premio Micheletti, definendolo un “privilegio speciale”. La cerimonia si è svolta in una sala dedicata, con il riconoscimento consegnato in presenza di colleghi e familiari. Faldini ha ringraziato per l’onorificenza, senza ulteriori commenti pubblici. La premiazione ha visto anche interventi di altri professionisti del settore medico.