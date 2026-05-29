Sabato 30 maggio, durante la Festa del Cinema sui Cammini a Mònde, Margherita Buy ha ricevuto il Premio Speciale Maria Marcone. La cerimonia si è svolta nell’ambito dell'evento dedicato al cinema e ai percorsi spirituali. La premiazione ha riconosciuto il suo contributo nel settore cinematografico. La manifestazione si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti del settore culturale.

Proseguesabato 30 maggio a Foggia la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival dedicato ai film, ai racconti e alle esperienze di viaggio come attraversamento fisico e metaforico dei luoghi. Una giornata ricchissima che intreccia cinema internazionale, memoria, musica, teatro, cammini urbani e incontri speciali con alcuni dei protagonisti più attesi di questa edizione. Tra gli appuntamenti centrali della giornata, alle ore 20.45 al Teatro “Umberto Giordano”, l’incontro speciale con Matthew Modine, condotto dalla giornalista Silvia Bizio, seguito dalla proiezione di Birdy (1984) di Alan Parker. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sabato 30 maggio a Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, Margherita Buy riceve il Premio Speciale Maria Marcone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Final Episode New Trailer - My Hero Academia Special Episode More

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mònde – Festa del Cinema sui Cammini – costruisce un ponte con Los Angeles

'Mònde', l'attore Matthew Modine tra i grandi protagonista della Festa del Cinema sui CamminiLa Festa del Cinema sui Cammini si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026 e vedrà la partecipazione dell’attore americano Matthew Modine, noto...

Temi più discussi: Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 maggio; Monde, le misure adottate dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche all’aperto interessate dalla manifestazione; Foggia é Monde, crocevia internazionale del grande Cinema. Toriello: Abbiamo alzato l'asticella - FoggiaToday; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 al 31 maggio 2026.

La visita della premier Meloni a Brescia trova ampio spazio sui quotidiani di oggi, che ci aggiornano anche sul caso Flottilla, sulla cronaca e sul passaggio dell'Union Brescia alle semifinali play-off: alle 09:30 la #RassegnaStampa Streaming: vocecamuna x.com

Discussione Casuale Venerdì - Settimana del 22 maggio 2026 reddit

Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 maggioWeekend a Roma tra arte, musica, festival e teatro itinerante: 5 eventi da scoprire sabato 30 e domenica 31 maggio. funweek.it

Mònde, Festa del cinema sui Cammini a Foggia ospita Matthew Modine e premia Kevin SpaceyDal 28 al 31 maggio a Foggia si svolge la nona edizione di Mònde, la Festa del cinema sui Cammini. Ospite per tutta la durata della manifestazione Matthew Modine e il 30 maggio la consegna dell'Honora ... comingsoon.it