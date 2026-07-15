Premio Napoli c’è riconoscimento alle eccellenze della Campania | premio speciale alla memoria di Federico Salvatore

Il premio “Napoli c’è” sarà assegnato postumo a Federico Salvatore, cantautore e artista. La cerimonia si terrà questa settimana. La giuria ha deciso di concedere il riconoscimento alla memoria dell’artista, noto per le sue performance ironiche e poetiche. La premiazione si svolgerà in una sala cittadina, con la presenza di familiari e amici. La giuria ha motivato la scelta evidenziando il ruolo di Salvatore come rappresentante delle eccellenze campane.

Il premio speciale Napoli c’è sarà conferito alla memoria di Federico Salvatore, cantautore e artista espressione dell’anima più vera, ironica e poetica di Napoli. Giunto alla XIX edizione e promosso dalla rivista di storia, cultura, misteri e tradizioni L’Espresso napoletano, il Premio Napoli c’è ha celebrato le eccellenze del territorio negli spazi del complesso Jemming. Ad accogliere gli invitati l’editore Rogiosi Rosario Bianco, da ventitré anni alla guida della rivista che fotografa il territorio con sguardo lucido rendendo protagonista chi incarna la parte migliore di Napoli e della Campania. «Giungere alla XIX edizione del Premio Napoli c’è è motivo di grande orgoglio e, soprattutto, una responsabilità. 🔗 Leggi su 2anews.it

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