Fabregas-Allegri destini incrociati Il presidente del Como ammette | Cesc cercato dal Napoli e lui

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Como ha confermato che il Napoli aveva mostrato interesse per Cesc Fabregas come possibile allenatore, arrivando anche a fare un’offerta per l’attuale tecnico del club lombardo. Prima di scegliere Max Allegri, il club partenopeo aveva considerato il centrocampista spagnolo per la guida tecnica, ma la proposta è stata rifiutata dal tecnico del Como.

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Prima di puntare su Max Allegri, il Napoli aveva pensato a Cesc Fabregas per la propria panchina. Arrivando anche a un'offerta per il tecnico spagnolo del Como, che ha rifiutato la proposta., Questo il retroscena svelato direttamente dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, in un'intervista a La Stampa. "Diversi club hanno chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato". Quali? "Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale". E gli altri due? "Uno è italiano, non dico altro"., In qualche modo, destini incrociati per Allegri e Fabregas, spesso contrapposti dalla critica per principi di gioco e filosofia da allenatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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