Cesc Fabregas ritrova Antonio Conte da avversario in Como-Napoli Il retroscena ai tempi del Chelsea

Durante la partita tra Como e Napoli, Cesc Fabregas ha incontrato nuovamente Antonio Conte, che ha già affrontato come suo allenatore ai tempi del Chelsea. La sfida ha visto i due protagonisti rivali in campo, in un incontro che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Fabregas, ora a disposizione del Como, si è scontrato con l’allenatore che aveva già affrontato in passato, creando un collegamento tra le due esperienze professionali.

? In Sintesi La sfida di campionato tra Como e Napoli rappresenta un incrocio suggestivo tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Lo spagnolo, che compirà 39 anni lunedì prossimo, sta guidando i lariani verso una storica qualificazione in Champions League, mentre il tecnico salentino difende il tricolore sulla panchina azzurra. Il loro rapporto nasce al Chelsea nella stagione 2016-17: un legame inizialmente complesso a causa delle rigide richieste tattiche di Conte, ma culminato con la vittoria della Premier League. Nella conferenza stampa pre-partita, Fabregas ha elogiato il lavoro del suo ex allenatore, sottolineando come il Napoli abbia superato la grave emergenza infortuni mantenendo un livello di competitività altissimo.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Cesc Fabregas ritrova Antonio Conte da avversario in Como-Napoli. Il retroscena ai tempi del Chelsea Notizie correlate Leggi anche: Cesc Fàbregas non pensa al Chelsea: “Penso che continuerò a fare l’allenatore del Como” Napoli e il sogno di ADL, prendere Cesc Fabregas in caso di addio di Antonio ConteIl possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale Italiana aprirebbe scenari completamente nuovi in casa SSC Napoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cesc Fabregas e Antonio Conte: la sfida dei ricordi (e del futuro); Fabregas nella conferenza pre-partita: Europa? Noi viviamo partita per partita; Destini incrociati: da Conte a Fabregas, i tecnici della Serie A 2026 in bilico tra conferme e addii; Napoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo. Cesc Fabregas e Antonio Conte: la sfida dei ricordi (e del futuro)Cesc Fabregas e Antonio Conte si sfidano in Serie A: lo spagnolo ritrova il suo maestro tra ricordi del Chelsea e sogni europei. stylo24.it Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestroVederli adesso su due panchine avversarie non fa quasi più notizia. Ma già 12 mesi fa immaginare Cesc Fabregas contro Antonio Conte sembrava quasi metaverso. Perché ... ilmattino.it Como-Napoli può rappresentare una buona occasione per rivedere all'opera due calciatori forti che sono finiti sul taccuino di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli starebbe seguendo alcuni talenti della rosa di Cesc Fabregas: domani pomeriggi - facebook.com facebook : “ . “ Il pensiero del tecnico Andrea Macchetti sulla squadra di Cesc Fabregas #sportitalia #como x.com