Cesc Fàbregas analizza l’effetto Nico Paz nel miracolo del Como | Lui si fida di me e io mi fido di lui

Cesc Fàbregas ha commentato l'influenza di Nico Paz nel successo del Como, affermando che Paz si fida di lui e viceversa. La notizia è stata riportata da Marca, che ha dedicato uno speciale all’allenatore spagnolo e alla squadra lombarda. In due anni, il Como è passato dalla Serie B alla qualificazione in Champions League.

2026-06-01 09:41:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: “Sport nel cielo” ha dedicato uno speciale all’allenatore spagnolo Cesc Fabregas e al miracolo di COME che in soli due anni è passato dal giocare in Serie B alla qualificazione alla Champions League. Noi allenatori sperimentiamo in certi momenti una solitudine enorme, ma mi sto abituando Cesc Fabregas “Questo è l’ultimo giorno della stagione. È stato un momento molto personale. Abbiamo avuto una stagione storica, nella quale questi ragazzi hanno superato se stessi. Mi hanno commosso molte volte durante l’anno, con il loro coraggio, mentalità, voglia e la qualità che hanno sempre dimostrato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Master the 'Filling Vacuum' Logic! Fàbregass Blueprint for Automatic AI Movement: Como 2026 Tactic

Notizie e thread social correlati

Como, Fabregas non molla Nico Paz: «Per lui restare un altro anno qui sarebbe l’ideale»L’allenatore del Como ha dichiarato che sarebbe preferibile per il giocatore argentino rimanere in squadra anche per un altro anno.

Cesc Fábregas chiarisce il suo futuro e quello di Nico Paz nell’estasi del Como… con il Madrid a caccia di predaCesc Fábregas ha annunciato che continuerà a giocare con il Como anche nella prossima stagione.

Temi più discussi: Cesc zittisce tutti; Cesc Fabregas: Sto vivendo ancora un sogno; Il mago Fabregas; Raccoglie il testimone di Fàbregas, porta il Como in Primavera 1 e poi saluta.

Fàbregas in un trasferimento in PL: José Mourinho mi ha detto un giorno quando ero al Chelsea: ‘Ho ancora 30 anni di lavoro davanti.’ Quindi, ipoteticamente, potrei essere qui [Como] per 10 anni, e puoi comunque andare in Premier League in 12, 15 anni. : reddit

Cesc Fàbregas chi è? Biografia, età, altezza, carriera, figli e moglie, Instagram e vita privataCesc Fàbregas è uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione e oggi uno degli allenatori emergenti più seguiti del calcio europeo. Dopo una carriera straordinaria tra Arsenal F.C., FC B ... spettegolando.it

Como che magia, chi è Cesc Fàbregas: l’Harry Potter che ha trasformato il sogno Champions in realtàChi è Cesc Fàbregas, l’allenatore che ha portato il Como in Champions League: la carriera, i maestri e il progetto sul lago ... affaritaliani.it