Cesc Fabregas ha rifiutato tre offerte di trasferimento negli ultimi tre mesi, inclusa una dal Napoli. Lo ha confermato il presidente del Como, Suwarso, a La Stampa, aggiungendo che l’allenatore ha declinato almeno due proposte italiane e una dall’club partenopeo. Fabregas non ha accettato le trattative in questo periodo, secondo quanto riferito.

Fabregas ha detto no al Napoli negli ultimi tre mesi. Il presidente del Como Suwarso ha confermato a La Stampa che l’allenatore ha respinto almeno tre offerte, due da club italiani e una proprio dagli azzurri. Fabregas e il Napoli: il rifiuto che chiude la porta. La volontà di Fabregas è irremovibile. Non si tratta di negoziazioni ancora aperte o di valutazioni in corso: l’ex centrocampista ha scelto di restare al Como e ha comunicato chiaramente la sua posizione a tutti i club interessati, incluso il Napoli. Suwarso non ha lasciato spazio a interpretazioni: “ Almeno tre club ci hanno chiesto Fabregas negli ultimi tre mesi ma lui ha sempre rifiutato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Fabregas al Napoli, retroscena clamoroso di Suwarso: “È successo tre mesi fa…”

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INCREDIBILE : FABREGAS DICE NO! Rifiuta Napoli per il Como La Verità del Pr

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