Clamoroso retroscena su Fabregas | il piano che avrebbe cambiato tutta l’Inter!
Un incontro tra la dirigenza nerazzurra e lo staff tecnico ha portato alla discussione di un possibile trasferimento di Cesc Fabregas. Durante la riunione sono state valutate diverse strategie per modificare l’organico e migliorare la linea mediana. Secondo fonti vicine alla società, si sarebbe ipotizzato un intervento mirato nel reparto a centrocampo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali o le tempistiche dell’eventuale operazione.
di Alberto Petrosilli Il summit con la dirigenza nerazzurra e l’idea di rivoluzione tecnica: clamoroso retroscena su Cesc Fabregas. La stagione dell’Inter si è chiusa nel migliore dei modi grazie al lavoro di Cristian Chivu, protagonista di un’annata straordinaria culminata con la conquista di due trofei al debutto sulla panchina della prima squadra. Un risultato che ha rafforzato la fiducia della società nel tecnico rumeno, capace di dare continuità al progetto nerazzurro senza stravolgere l’identità della squadra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Eppure, prima della scelta definitiva, la dirigenza aveva valutato anche altri profili di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
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