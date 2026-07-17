Negli ultimi tre mesi, tre squadre hanno chiesto l’acquisto di Cesc Fabregas, tra cui il Napoli. Il presidente del Como ha confermato che il giocatore ha rifiutato l’offerta del club partenopeo. Inoltre, ha dichiarato che il Como non ha intenzione di acquistare lo stadio della città di Como.

Tre club hanno chiesto Fabregas negli ultimi tre mesi, uno è il Napoli. La Stampa intervista Mirwan Suwarso presidente del Como. Racconta che Fabregas ha recentemente detto no al Napoli. Non solo al Napoli, ad altre due squadre – una italiana – ma non ha voluto dire quali sono Gli fanno la domanda su Fabregas e sui club che potrebbero portarlo via da Como. “È una sua scelta. Diversi club hanno già chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato”. Quali? “Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale”. E gli altri due? “Uno è italiano, non dico altro”. Quando si parla del Como, si fa riferimento anche ai pochi giocatori italiani presenti in rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Suwarso: “Il Napoli voleva Fabregas, lui ha detto no. Non compreremo mai lo stadio di Como”

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