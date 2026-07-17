Max Verstappen ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Le Ferrari si sono piazzate subito dietro, mentre le sessioni sono state caratterizzate da un avvio difficile per Antonelli e la Mercedes. La sessione si è svolta su pista bagnata, influenzando le prestazioni delle vetture.

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull ha confermato il suo feeling speciale con la magica pista di Spa-Francorchamps risultando il più veloce del lotto in FP1 con gomme soft in 1’47?070. È ancora molto presto per capire gli effettivi valori in campo verso qualifiche e gara, ma il Drink Team sembra aver cominciato con il piede giusto il weekend nelle Ardenne piazzando anche il francese Isack Hadjac al quarto posto con un gap di 252 millesimi dal compagno di squadra. In mezzo alle due RB22 si sono inserite le Ferrari, protagoniste di un turno abbastanza incoraggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Verstappen davanti alle Ferrari nelle FP1 a Spa. Avvio molto difficile per Antonelli e Mercedes

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