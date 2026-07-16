Il pilota di Formula 2 si prepara al Gran Premio del Belgio di Formula 1, dopo un fine settimana a Silverstone segnato da sfortuna. Ha affermato che la Mercedes si dimostra veloce, ma ha avvertito di non sottovalutare la Ferrari. Ha dato un voto di 8,5 alla sua performance complessiva, sottolineando di voler mantenere l’attenzione su ciò che può influenzare direttamente il suo risultato.

Il leader del Mondiale arriva al GP del Belgio dopo il weekend sfortunato di Silverstone: “Ho perso tanti punti, ma devo concentrarmi solo su ciò che posso controllare”. Andrea Kimi Antonelli guarda avanti dopo il weekend complicato di Silverstone e si prepara al Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il risultato finale, però, non ha rispecchiato il potenziale mostrato dalla Mercedes nel corso del weekend. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - F1, Antonelli verso Spa: “Mercedes veloce, ma occhio a Ferrari. Il mio voto? 8,5”

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