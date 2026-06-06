f1 kimi antonelli irrompe davanti alle ferrari nelle fp3 a montecarlo

Notizia in breve

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, superando le Ferrari. La sessione si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, mentre le Ferrari si sono posizionate dietro. Questa prestazione rappresenta un miglioramento rispetto alle prove del giorno precedente. La sessione si è svolta senza incidenti significativi e si è conclusa con Antonelli in testa.