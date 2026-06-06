F1 Kimi Antonelli irrompe davanti alle Ferrari nelle FP3 a Montecarlo
Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, superando le Ferrari. La sessione si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, mentre le Ferrari si sono posizionate dietro. Questa prestazione rappresenta un miglioramento rispetto alle prove del giorno precedente. La sessione si è svolta senza incidenti significativi e si è conclusa con Antonelli in testa.
Andrea Kimi Antonelli cambia marcia dopo un venerdì in sordina e realizza la miglior prestazione assoluta nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2026, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha scavato un solco importante nella simulazione di qualifica con gomme soft, avanzando una solida candidatura per la pole position in vista del Q3. 1’12?720 il tempo registrato dal leader del campionato, che si è esaltato tra i muretti del circuito cittadino di Montecarlo rifilando tre decimi alle Ferrari e addirittura 763 millesimi al compagno di squadra George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Ferrari.
F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Antonelli si mette davanti alle Ferrari in FP3. Alle 16.00 le qualifiche
LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Russell nelle FP3, Leclerc in top 3. Alle 7:00 le qualificheNelle sessioni di prove libere del Gran Premio di Giappone 2026, Antonelli si è posizionato davanti a Russell nelle FP3, mentre Leclerc si è...
Si parla di: Gp di Monaco, la meraviglia della F1.
F1, Kimi Antonelli irrompe davanti alle Ferrari nelle FP3 a MontecarloAndrea Kimi Antonelli cambia marcia dopo un venerdì in sordina e realizza la miglior prestazione assoluta nella terza e ultima sessione di prove libere ... oasport.it
F1, la posteriore destra di Kimi Antonelli si alza alla Rascasse: cosa succedeImmagini molto particolari durante la seconda sessione di prova libere a Monte-Carlo. Posteriore destra della Mercedes posteriore che si alza. Cos'è successo ce lo spiegano Carlo Vanzini e Kimi Antone ... sport.sky.it