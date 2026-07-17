f1 scatta il weekend di spa la ferrari prova un nuovo scherzetto alla mercedes

Il fine settimana del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del campionato 2026 di Formula Uno, è iniziato. La Ferrari ha adottato una strategia diversa durante le prove, cercando di mettere in difficoltà la Mercedes. La gara si svolge a Spa-Francorchamps, circuito noto per le sue curve e lunghi rettilinei. Le squadre sono impegnate nelle qualifiche e nelle sessioni di prove libere, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile prima della corsa.

La stagione della Formula Uno si prepara per vivere un momento forse decisivo. Oggi, infatti, si aprirà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del campionato 2026, una delle gare più attese dell’intero calendario. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ci attende una tappa dal peso specifico indicibile. Dopo quanto avvenuto nelle ultime settimane, infatti, la corsa al titolo ed i valori in pista hanno vissuto diversi cambi di scenario. La pista delle Ardenne sarà il palcoscenico ideale per una gara che, come sempre, risulterà emozionante e ricca di colpi di scena. Siamo reduci dalla vittoria di Charles Leclerc a Silverstone, un successo che ha proposto una Ferrari quanto mai sorprendente su una pista nella quale, sulla carta, in teoria, avrebbe dovuto correre in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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