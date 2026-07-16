F1 verso Spa | Ferrari in crescita Mercedes in allerta e McLaren sotto esame

La Ferrari si avvicina al Gran Premio del Belgio con buone prospettive di miglioramento, mentre la Mercedes si prepara a monitorare attentamente le prestazioni degli avversari. La McLaren, invece, sta affrontando una fase di verifica delle proprie strategie e delle performance dei piloti. Con due gare ancora da disputare, il circuito di Spa-Francorchamps potrebbe influenzare significativamente la classifica generale della stagione di Formula 1.

Il Gran Premio del Belgio potrebbe rappresentare uno snodo importante della stagione di Formula 1. Con soltanto due appuntamento ancora da disputare prima della pausa estiva, Mercedes, Ferrari e McLaren si preparano ad affrontare un fine settimana nel quale aggiornamenti tecnici, strategie e gestione della pressione portano incidere sugli equilibri del campionato. In casa Mercedes, Andrea Kimi Antonelli continua a proporsi come uno dei punti di riferimento più affidabili della squadra. Il team tedesco, tuttavia, osserva con crescente attenzione i progressi compiuti dalla Ferrari negli ultimi Gran Premi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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