Ferrari Qualifiche Sprint F1 a Miami con rimpianto | Norris in pole Kimi Antonelli salva la Mercedes

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami, Norris ha ottenuto la posizione più veloce, seguito da Antonelli e Piastri. Norris partirà dalla prima posizione, mentre Antonelli e Piastri si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. La sessione si è conclusa con alcuni rimpianti per i piloti che speravano in risultati migliori, e Kimi Antonelli ha salvato la Mercedes, confermando la sua buona prestazione.

Lando Norris conquista la pole nelle Qualifiche Sprint del GP di Miami 2026 davanti a Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Ferrari a metà: Leclerc quarto dopo aver illuso in SQ2, Hamilton solo settimo con la SF-26 aggiornata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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