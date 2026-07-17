Europeo U18 la Francia batte l’Italia e vola in finale | gli Azzurri cedono al tie-break

Notizia in breve

L’Italia Under 18 maschile di pallavolo ha perso contro la Francia al tie-break, dopo una partita durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La squadra italiana non è riuscita a qualificarsi per la finale del Campionato Europeo, che invece è andata ai francesi. La gara si è conclusa con la vittoria della Francia in cinque set.