Europeo U18 la Francia batte l’Italia e vola in finale | gli Azzurri cedono al tie-break
L’Italia Under 18 maschile di pallavolo ha perso contro la Francia al tie-break, dopo una partita durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La squadra italiana non è riuscita a qualificarsi per la finale del Campionato Europeo, che invece è andata ai francesi. La gara si è conclusa con la vittoria della Francia in cinque set.
L’Italia Under 18 maschile di pallavolo vede sfumare il sogno della finale del Campionato Europeo, arrendendosi alla Francia al termine di una battaglia epica durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Gli azzurri guidati da Vincenzo Fanizza cedono 3-2 (20-25, 25-14, 25-21, 23-25, 15-12) ai transalpini, dopo aver dimostrato un cuore enorme nel rimontare un match che sembrava compromesso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Highlights: Belgio-Italia 1-1 (4-5 d.c.r.) | Finale | Under 17 Euro 2026
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