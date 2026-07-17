Europeo U18 la Francia batte l’Italia e vola in finale | gli Azzurri cedono al tie-break

Da sportface.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia Under 18 maschile di pallavolo ha perso contro la Francia al tie-break, dopo una partita durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La squadra italiana non è riuscita a qualificarsi per la finale del Campionato Europeo, che invece è andata ai francesi. La gara si è conclusa con la vittoria della Francia in cinque set.

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L’Italia Under 18 maschile di pallavolo vede sfumare il sogno della finale del Campionato Europeo, arrendendosi alla Francia al termine di una battaglia epica durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Gli azzurri guidati da Vincenzo Fanizza cedono 3-2 (20-25, 25-14, 25-21, 23-25, 15-12) ai transalpini, dopo aver dimostrato un cuore enorme nel rimontare un match che sembrava compromesso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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