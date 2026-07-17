Volley l’Italia lotta fino all’ultimo ma la Francia vola in finale all’Europeo U18 | decisivo il tie-break

Notizia in breve

L’Italia Under 18 ha perso ai quarti di finale dell’Europeo contro la Francia, con il punteggio di 3-2 nel tie-break. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha vinto il set decisivo dopo aver pareggiato i set precedenti. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente nel PalaSavelli di Porto San Giorgio. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo punto, ma non è riuscita a qualificarsi per la semifinale.