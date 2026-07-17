Volley l’Italia lotta fino all’ultimo ma la Francia vola in finale all’Europeo U18 | decisivo il tie-break
L’Italia Under 18 ha perso ai quarti di finale dell’Europeo contro la Francia, con il punteggio di 3-2 nel tie-break. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha vinto il set decisivo dopo aver pareggiato i set precedenti. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente nel PalaSavelli di Porto San Giorgio. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo punto, ma non è riuscita a qualificarsi per la semifinale.
Si infrange al tie-break il sogno dell’Italia Under 18, che vede sfumare l’accesso alla finale del Campionato Europeo maschile davanti al pubblico del PalaSavelli di Porto San Giorgio. Gli azzurri di Vincenzo Fanizza cedono 3-2 alla Francia (20-25, 25-14, 25-21, 23-25, 15-12) al termine di una battaglia durata 2 ore e 19 minuti, dopo essere stati capaci di riaprire una partita che sembrava ormai compromessa. Domenica l’Italia tornerà in campo nella finale per il terzo posto contro la Bulgaria, mentre la Francia contenderà il titolo continentale alla Polonia, vittoriosa nella prima semifinale per 3-2. L’avvio della sfida è tutto di marca azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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