L’Italia spreca e la Francia ringrazia | gli azzurri cedono al tie-break al debutto in VNL

L’Italia ha perso al tie-break nel debutto alla Nations League 2026, lasciando il primo punto della competizione. La squadra ha avuto una buona occasione di vittoria ma non è riuscita a chiuderla, consentendo alla Francia di ottenere il risultato. La partita si è conclusa con la sconfitta italiana al quinto set, dopo aver combattuto nei precedenti. La formazione italiana ha comunque conquistato un punto, ma il risultato ha lasciato rammarico per le occasioni non sfruttate.

Una sconfitta che lascia più di un rimpianto all’ Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Ferdinando De Giorgi cede al tie-break per 3-2 (19-25, 29-27, 23-25, 25-23, 16-14) dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Il protagonista assoluto in casa Italia è stato Kamil Rychlicki, autore di una prestazione eccellente da 30 punti e principale terminale offensivo della squadra azzurra. Ottime indicazioni... 🔗 Leggi su Oasport.it

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ITALIA troppo IMPRECISA per battere la Francia - Reazione a caldo Francia - Italia 33 a 8

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