Europei U18 Rieti Doualla parte forte | semifinale nei 100 con il terzo tempo
A Rieti, durante gli Europei U18, Doualla si è qualificato per la semifinale nei 100 metri con il terzo miglior tempo. L’Italia ha ottenuto buoni risultati: anche Bonato, Paparo e Cappellini sono avanzati alle semifinali, mentre Lazouzi, Corazza, Peroni e Campani sono arrivati in finale.
Buon avvio per l’Italia allo stadio Guidobaldi: Doualla e Bonato in semifinale nei 100, avanti anche Paparo e Cappellini. In finale Lazouzi, Corazza, Peroni e Campani. Prima sessione positiva per l’Italia agli Europei Under 18 di atletica leggera, in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Nella mattinata inaugurale della quinta edizione della rassegna continentale giovanile, sono stati 15 gli azzurri impegnati nei turni eliminatori, con nove qualificati al turno successivo. Nei 100 metri femminili entrambe le azzurre hanno superato il turno con accesso diretto alle semifinali. Kelly Doualla, del Cus Pro Patria Milano, ha chiuso seconda nella propria batteria in 11. 🔗 Leggi su Sportface.it
Europei U18, si comincia: Rieti capitale dellatletica europea.
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