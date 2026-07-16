Europei U18 Rieti Doualla parte forte | semifinale nei 100 con il terzo tempo

Notizia in breve

A Rieti, durante gli Europei U18, Doualla si è qualificato per la semifinale nei 100 metri con il terzo miglior tempo. L’Italia ha ottenuto buoni risultati: anche Bonato, Paparo e Cappellini sono avanzati alle semifinali, mentre Lazouzi, Corazza, Peroni e Campani sono arrivati in finale.