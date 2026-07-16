Europei U18 nove azzurri superano il turno | Doualla brilla nei 100 metri

Notizia in breve

Durante i Campionati Europei U18 di atletica leggera a Rieti, nove atleti italiani su dieci nelle qualificazioni sono passati al turno successivo. Tra loro, un giovane sprinter ha ottenuto il miglior tempo nei 100 metri, attirando l’attenzione. La sessione mattutina si è conclusa con successo per la squadra italiana, che ha visto oltre la metà dei propri rappresentanti qualificarsi per le fasi successive.