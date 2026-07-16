Europei U18 nove azzurri superano il turno | Doualla brilla nei 100 metri
Durante i Campionati Europei U18 di atletica leggera a Rieti, nove atleti italiani su dieci nelle qualificazioni sono passati al turno successivo. Tra loro, un giovane sprinter ha ottenuto il miglior tempo nei 100 metri, attirando l’attenzione. La sessione mattutina si è conclusa con successo per la squadra italiana, che ha visto oltre la metà dei propri rappresentanti qualificarsi per le fasi successive.
La prima sessione dei Campionati Europei U18 di atletica leggera sorride alla Nazionale italiana. Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, nove dei quindi azzurri impegnati nelle qualificazioni riescono a proseguire il proprio cammino. Kelly Doualla si mette subito in evidenza nei 100 metri, mentre arrivano importanti pass per le finali anche dai 2000 siepi, dal salto in alto e dal lancio del martello. Kelly Doualla conquista direttamente la semifinale dei 100 metri femminili, chiudendo seconda nella propria batteria 11"46, con vento favorevole di 1,5 metri al secondo. Il crono vale il terzo tempo complessivo del turno. Avanza anche Gaia Bonato, quarta nella sua prova in 11"79. 🔗 Leggi su Sportface.it
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