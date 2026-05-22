Prima categoria | il dg Locciola e il vice presidente uberti calano l’asso L’esperienza di Antonio Brizzi al servizio del Mulazzo | Mi ha colpito il progetto

Il Mulazzo ha annunciato l’ingaggio di Antonio Brizzi, un giocatore di 40 anni che si unisce alla squadra a partire dalla prossima estate. Brizzi, noto per la sua esperienza e capacità di leadership, ha avuto un ruolo chiave nel suo passato sportivo. La decisione è stata presa dal direttore generale e dal vicepresidente, che hanno scelto di puntare sulla sua conoscenza del territorio e sulla sua affidabilità. La società ha scelto di investire sulla sua figura per rafforzare il team nella categoria.

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