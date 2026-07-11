Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è stata confermata dopo un weekend considerato decisivo, durante il quale Maldini ha accettato l’incarico proposto dal nuovo presidente della Federcalcio. Al suo fianco lavorerà Leonardo, che ricoprirà un ruolo di supporto. La nomina di Maldini rappresenta l’ultima mossa della Federcalcio per rafforzare lo staff tecnico della nazionale.

Il weekend doveva essere decisivo e alla fine sembra proprio che lo sia stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come Leonardo con il ruolo di consigliere., "Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia", la nota della Federcalcio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'Italia ha il suo nuovo direttore tecnico: Maldini ha detto sì. Al suo fianco ci sarà Leonardo

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Pierluigi Russo - Direttore tecnico-scientifico AIFA - Oltre la Cura 25.05.026

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