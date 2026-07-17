L’industria italiana valuta insoddisfacente la proposta europea di revisione dell’Ets, evidenziata dall’aumento odierno del prezzo delle quote sul mercato. Orsini di Confindustria ha espresso il suo disappunto, sottolineando che la revisione rappresenta solo un intervento marginale. La decisione europea non ha soddisfatto le aspettative del settore, che si aspetta misure più incisive per affrontare le criticità ambientali e di mercato.

"La proposta europea di revisione dell’Ets è, per l’industria italiana, insoddisfacente, come dimostra l’andamento odierno del prezzo delle quote sul mercato, che sono in aumento. Segno che ci si attendeva una revisione profonda che invece non c’è stata. La proposta della Commissione si limita a interventi con effetti solo marginali nel breve termine e non affronta le criticità strutturali del sistema nel contesto globale". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in una nota. "Il rilascio di una parte molto esigua di quote gratuite condizionate peraltro a investimenti in decarbonizzazione e l’assenza di qualsiasi misura che riduca la volatilità dei prezzi della CO2 e della speculazione finanziaria ci allarma, ma non ci ferma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ets, Orsini (Confindustria): revisione marginale, condanna l’industria europea

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