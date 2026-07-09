Energia appello di Confindustria Bdi e Medef | necessaria profonda revisione Ets

Bdi, Confindustria e Medef hanno inviato un appello alla presidente della Commissione europea per una revisione approfondita del meccanismo Ets. Le tre organizzazioni chiedono che le regole del mercato europeo della CO2 siano adattate alla realtà industriale, considerando tecnologie, costi, infrastrutture e concorrenza internazionale. La richiesta mira a rendere più efficace il sistema di emission trading senza penalizzare il settore industriale.

Bdi, Confindustria e Medef chiedono alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, una profonda revisione del meccanismo Ets, affinché le regole del mercato europeo della CO2 siano rese più aderenti alla realtà dell’industria, tenendo conto di tecnologie disponibili, costi, infrastrutture e concorrenza internazionale. L’appello è stato lanciato con una dichiarazione congiunta sul Financial Times. Nella lettera firmata dalle associazioni industriali di Francia, Italia e Germania, con la quale per la prima volta esprimono una posizione comune in vista della proposta attesa per il 17 luglio, viene richiamato anche un recente... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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