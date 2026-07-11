Confindustria Bergamo sostiene l’appello all’Ue | Rivedere l’Ets per difendere industria e lavoro
Confindustria Bergamo ha chiesto all’Unione Europea di rivedere il sistema di scambio delle quote di emissione (Ets), sostenendo che necessita di una revisione approfondita per riflettere meglio le condizioni del settore produttivo e migliorare la competitività industriale. L’associazione ha sottolineato l’esigenza di adattare il meccanismo alle realtà delle aziende, ritenendo che le modifiche siano necessarie per tutelare l’occupazione e le attività industriali. La richiesta è stata presentata tramite un appello ufficiale rivolto alle autorità europee.
Una revisione profonda del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) per renderlo più aderente alla realtà produttiva e sostenere la competitività dell’industria europea. È questa la richiesta avanzata con una dichiarazione congiunta da Confindustria, Bdi e Medef, le principali organizzazioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia, in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’iniziativa arriva in vista della proposta di revisione del meccanismo Ets che la Commissione europea dovrebbe presentare il prossimo 17 luglio. Per la prima volta le associazioni industriali dei tre... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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