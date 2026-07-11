Confindustria Bergamo sostiene l’appello all’Ue | Rivedere l’Ets per difendere industria e lavoro

Notizia in breve

Confindustria Bergamo ha chiesto all’Unione Europea di rivedere il sistema di scambio delle quote di emissione (Ets), sostenendo che necessita di una revisione approfondita per riflettere meglio le condizioni del settore produttivo e migliorare la competitività industriale. L’associazione ha sottolineato l’esigenza di adattare il meccanismo alle realtà delle aziende, ritenendo che le modifiche siano necessarie per tutelare l’occupazione e le attività industriali. La richiesta è stata presentata tramite un appello ufficiale rivolto alle autorità europee.